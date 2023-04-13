Россиянам посоветовали избавляться от долларов
Россиянам, которые купили доллары с целью перепродажи, следует от них избавиться. Такое мнение агентству «Прайм» высказал аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин.
По мнению эксперта, сейчас наиболее подходящее время для продажи американской валюты. Потенциал роста доллара к рублю исчерпан, считает он.
Приобретение валюты на текущих уровнях он назвал неразумным. Эксперт предположил, что рубль будет укрепляться к доллару.
Желающим купить наличную валюту в Москве приходиться долго ее искать и переплачивать, заявил «Радиоточке НСН» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru