Россиянам пообещали отсутствие дефицита на продукты и их подорожание
Дефицита продуктов в России из-за коронавируса не ожидается. Однако товары могут подорожать в связи с падением рубля по отношению к доллару. Об этом сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
По его словам, производство в РФ превосходит потребление. По его словам, «запасов достаточно», передает РИА Новости.
Востриков сообщил, что часть ретейлеров запросили дополнительные поставки, но это не говорит о том, что на продовольственном рынке России возникли проблемы, передает RT.
Производителей и продавцов больше всего в настоящее время тревожит рост курса доллара. Это может привести к подорожанию продуктов, сообщает телеканал «360».
Ранее СМИ сообщили, что в России из-за COVID-19 могут закрыться крупные магазины одежды. В частности, ретейлеры не получают новые коллекции из Китая, где фабрики закрылись из-за вспышки COVID-19. Кроме того, посещаемость торговых центров на фоне распространения заболевания резко упала. Этой ситуацией воспользовались магазины одежды и аксессуаров Zara и Bershka, а также крупные парфюмерные сети, попросив у владельцев торговых точек скидки по аренде. Бизнесмены также не исключают временно закрытия магазинов до нормализации ситуации.
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