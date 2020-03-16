Россиянам пообещали отсутствие дефицита на продукты и их подорожание

Востриков сообщил, что часть ретейлеров запросили дополнительные поставки, но это не говорит о том, что на продовольственном рынке России возникли проблемы, передает RT.

Производителей и продавцов больше всего в настоящее время тревожит рост курса доллара. Это может привести к подорожанию продуктов, сообщает телеканал «360».

Ранее СМИ сообщили, что в России из-за COVID-19 могут закрыться крупные магазины одежды. В частности, ретейлеры не получают новые коллекции из Китая, где фабрики закрылись из-за вспышки COVID-19. Кроме того, посещаемость торговых центров на фоне распространения заболевания резко упала. Этой ситуацией воспользовались магазины одежды и аксессуаров Zara и Bershka, а также крупные парфюмерные сети, попросив у владельцев торговых точек скидки по аренде. Бизнесмены также не исключают временно закрытия магазинов до нормализации ситуации.







