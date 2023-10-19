Россия в августе увеличила вложения в госбумаги США

В июле Россия вложила в госбумаги США $29 миллионов, в августе - $31 миллион. $26 миллионов пришлось на долгосрочные облигации.

При этом в марте текущего года сумма вложений составляла $77 миллионов, после чего произошло резкое снижение - до $35 миллионов в апреле.

Государственный долг США менее чем за месяц вырос на $500 миллиардов и составил $33,5 триллиона, напоминает «Радиоточка НСН».

