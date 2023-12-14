Россия просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц
Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение разрешить ввоз в страну 1,2 млрд куриных яиц на период с 1 января по 30 июня 2024 года. Предлагаемая мера будет распространяться на свежие яйца домашних кур, предназначенные для розничной торговли и использования в производстве пищевой продукции, отмечается в материалах ЕЭК.
На данный момент ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении подобных товаров установлена в размере 15% от таможенной стоимости. Реализация меры позволит сбалансировать внутренний рынок пищевых яиц и сдержать рост потребительских цен.
Ранее Росстат сообщил о том, что в ноябре куриные яйца подорожали на 15%. Однако в ближайшие месяцы Минсельхоз ожидает стабилизацию цен в связи с импортными поставками из Азербайджана и Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru