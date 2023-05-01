Россия приостановила подачу газа в Армению до 4 мая

Богомаз: в Брянской области в результате взрыва бомбы сошел с рельсов грузовой поезд МЧС: причиной пожара в Борзе Забайкальского края могло стать возгорание на свалке СМИ: работники афинского метрополитена объявили 24-часовую забастовку Комухина: таких конкурсов как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» должно быть как можно больше