Россия приостановила подачу газа в Армению до 4 мая
Россия приостановила подачу газа в Армению, ограничения сохранятся до 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».
Отмечается, что решение было принято в связи с ремонтом на магистральном газопроводе.
«На магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" ... на территории Ставропольского края ... будут проведены плановые ремонтные работы», — указали в компании.
Подача топлива прекратится с 08:00 1 мая и продлится до 20:00 4 мая. Ограничения не коснутся потребителей: газоснабжение продолжат осуществлять за счет внутренних ресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru