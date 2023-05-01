Россия приостановила подачу газа в Армению до 4 мая

Россия приостановила подачу газа в Армению, ограничения сохранятся до 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

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Отмечается, что решение было принято в связи с ремонтом на магистральном газопроводе.

«На магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" ... на территории Ставропольского края ... будут проведены плановые ремонтные работы», — указали в компании.

Подача топлива прекратится с 08:00 1 мая и продлится до 20:00 4 мая. Ограничения не коснутся потребителей: газоснабжение продолжат осуществлять за счет внутренних ресурсов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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