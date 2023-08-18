Россия и Венгрия подписали документы о начале строительства АЭС «Пакш-2»

Российские и венгерские представители в ходе торжественной церемонии подписали документы о переходе строительства АЭС в Венгрии «Пакш-2» на этап сооружения, сообщает РИА Новости.

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По словам вице-президента АО «АСЭ», директора проекта по сооружению Атомной электростанции Александра Мертена, строительство в Венгрии вызывает интерес среди представителей местной промышленности и других европейских стран.

«Переход на этап непосредственного сооружения дает нам зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования», — подчеркнул Мертен.

Начало строительства АЭС «Пакш-2» ожидается весной следующего года. Такие сроки назвал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Ранее в Венгрии назвали фейком сообщения СМИ о разрыве контракта с «Росатомом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/rosatomru
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