Россия и Венгрия подписали документы о начале строительства АЭС «Пакш-2»
Российские и венгерские представители в ходе торжественной церемонии подписали документы о переходе строительства АЭС в Венгрии «Пакш-2» на этап сооружения, сообщает РИА Новости.
По словам вице-президента АО «АСЭ», директора проекта по сооружению Атомной электростанции Александра Мертена, строительство в Венгрии вызывает интерес среди представителей местной промышленности и других европейских стран.
«Переход на этап непосредственного сооружения дает нам зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования», — подчеркнул Мертен.
Начало строительства АЭС «Пакш-2» ожидается весной следующего года. Такие сроки назвал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Ранее в Венгрии назвали фейком сообщения СМИ о разрыве контракта с «Росатомом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новогодние выходные в 2024 году продлятся с 30 декабря по 8 января
- Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56, среди них — 13 детей
- Россиян обязали ставить на учет парапланы и дельтапланы
- Россия и Венгрия подписали документы о начале строительства АЭС «Пакш-2»
- В Курской области военные посадили украинский дрон-камикадзе
- МВД: в России ограничили полномочия Интерпола
- Российские военные сбили два украинских Су-25
- МИД России: попытка атаки БПЛА по Москве подтверждает преступную сущность Киева
- Экс-канцлеру Австрии грозит тюремный срок за дачу ложных показаний
- Посетителей «Афимолл Сити» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru