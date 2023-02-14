Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах
Россия и Боливия начали осуществлять расчеты в национальных валютах, это существенно облегчает работу отечественных компаний в условиях санкций. Об этом рассказал посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что межбанковское сотрудничество активно развивается при участии посольства. По словам Леденева, в 2022 году были проведены видеоконференции между руководством центральных банков двух стран. В результате, указал посол, были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости сообщил, что Москва ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Россией и Китаем за поставки энергоресурсов будет расти и дальше. Он отметил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах растет в последние годы, при этом в прошлом году этот процесс значительно ускорился, передает НСН.
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