Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах

Он отметил, что межбанковское сотрудничество активно развивается при участии посольства. По словам Леденева, в 2022 году были проведены видеоконференции между руководством центральных банков двух стран. В результате, указал посол, были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости сообщил, что Москва ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Россией и Китаем за поставки энергоресурсов будет расти и дальше. Он отметил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах растет в последние годы, при этом в прошлом году этот процесс значительно ускорился, передает НСН.

