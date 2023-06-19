Россия и Белоруссия подпишут соглашение об аэропортовых сборах
Белоруссия и Россия подпишут соглашение по унификации аэропортовых и аэронавигационных сборов, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, страны разработали проект соответствующего документа.
«Мы планируем его практически через неделю уже подписать. И с января 2025 года у нас будут выравнены все тарифы на аэропортовые и аэронавигационные сборы», — подчеркнул Авраменко.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Москва и Минск разрабатывают соглашение, согласно которому с самолетов страны Союзного государства будут взимать плату за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание в размере не выше аналогичных сборов в своем государстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru