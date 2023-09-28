Российские регионы обсудили инструменты для повышения экономического потенциала
Российская экономика переживает структурную трансформацию, что приводит к появлению новых инструментов во всех регионах, рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в рамках Московского финансового форума.
«В прошлом году с помощью мер быстрого реагирования мы решали радикальные задачи по поддержке экономики. Сегодня во многом благодаря им в регионах происходит структурная трансформация экономики и на первый план выходят инструменты, направленные на среднесрочные и долгосрочные изменения», - отметила она.
Была проведена большая работа, чтобы систематизировать новые практики регионов, результатом анализа стал специальный сборник. Теперь власти на местах смогут ознакомиться с опытом своих коллег и перенять важный опыт. Конечно, сборник практик не станет универсальным ответом на все вопросы, поэтому в рамках форума все кейсы обсуждаются подробнее с их авторами, добавила она.
Отдельно Багреева выделила инструменты, которые использует столица. Так, в Москве особое внимание уделяется инфраструктурным проектам. Важную роль в развитии столичной экономики играет и кадровый потенциал – для комфортной жизни и работы в Москве сегодня создаются все необходимые условия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru