Россельхознадзор согласовал ветсертификат на поставки свинины в Китай

Россельхознадзор согласовал с Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая ветеринарный сертификат на экспорт российской свинины, сообщает пресс-служба.

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В сообщении говорится, что это ещё один шаг, приближающий открытие китайского рынка для мяса из России.

Также в Россельхознадзоре указали, что в настоящее время ожидаются результаты оценки ГТУ Китая системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия может начать поставки свинины в КНР в январе-феврале 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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