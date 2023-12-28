Россельхознадзор согласовал ветсертификат на поставки свинины в Китай
Россельхознадзор согласовал с Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая ветеринарный сертификат на экспорт российской свинины, сообщает пресс-служба.
В сообщении говорится, что это ещё один шаг, приближающий открытие китайского рынка для мяса из России.
Также в Россельхознадзоре указали, что в настоящее время ожидаются результаты оценки ГТУ Китая системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия может начать поставки свинины в КНР в январе-феврале 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru