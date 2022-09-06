Россельхозбанк выяснил, что Россия к концу года обеспечит себя собственными устрицами

Россельхозбанк провёл исследование и выяснил, что Россия к концу 2022 года может полностью обеспечить себя устрицами собственного производства, сообщает «Интерфакс».

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В Центре отраслевой экспертизы банка отметили, что доля отечественного производства в потреблении уже превышает 90%, объём рынка в 2022 году достигнет отметки примерно в пять тысяч тонн, а самообеспечение будет стремиться к 100%.

Устрицы в России в основном выращивают в Дальневосточном и Южном федеральных округах, а основной объём производства приходится на Приморский край. Основные потребители устриц - Москва и Санкт-Петербург, а также города-миллионники и курорты.

Ранее в эфире НСН директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова рассказала, что устрицы Gillardeau и Fine de Claire пользовались особой популярностью у россиян, но из-за санкций их пришлось заменить на русские.

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ФОТО: НСН
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