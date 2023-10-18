Роспотребнадзор не поддержал онлайн-продажу спиртного
Начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что ведомство не поддерживает продажу алкоголя на интернет-площадках. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Прусакова, в России не урегулирована деятельность курьеров. Представитель ведомства полагает, что потребитель рискует получить напиток сомнительного качества.
«В худшем случае будет являться опасным, суррогатным, со всеми вытекающими отсюда последствиями», - добавил он.
По данным газеты «Коммерсант», производители водки попросили правительство поднять минимальные цены до 301 рубля за 0,5 литра. В отрасли объяснили инициативу повышением акцизов на 5% в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru