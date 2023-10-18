Роспотребнадзор не поддержал онлайн-продажу спиртного

По мнению Прусакова, в России не урегулирована деятельность курьеров. Представитель ведомства полагает, что потребитель рискует получить напиток сомнительного качества.

«В худшем случае будет являться опасным, суррогатным, со всеми вытекающими отсюда последствиями», - добавил он.

По данным газеты «Коммерсант», производители водки попросили правительство поднять минимальные цены до 301 рубля за 0,5 литра. В отрасли объяснили инициативу повышением акцизов на 5% в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».

