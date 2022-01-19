«Роснано» договорилось о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором
Госкомпания «Роснано» объявило в своём Telegram-канале о заключении соглашения по долговым обязательствам с Совкомбанком, который является её крупнейшим кредитором.
В сообщении говорится, что подписанные в конце декабря прошлого года документы предусматривают досрочное погашение кредита в размере 15 млрд рублей и ретроспективный перерасчёт процентной ставки.
«Возможность исполнения договоренностей обеспечена успешным завершением 2021 года – выход из половины исторического портфеля сформировал необходимый уровень ликвидности», - отметили в компании.
Также «Роснано» погасило выпуски облигаций со значительным участием физических лиц.
В компании добавили, что в продолжится реализация выбранной политики «для достижения договоренностей по реструктуризации с остальными кредиторами».
Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что выступал одним из инициаторов создания «Роснано». По его словам, необходимо, чтобы с кредиторами работала именно компания.
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