«Росатом» перевыполнил план по добыче урана в 2023 году

Горнорудный дивизион Росатома АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) выполнил план по добыче урана в прошлом году на 103%. Об этом заявил первый замгендиректора - исполнительный директор АРМЗ Виктор Святецкий.

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Он отметил, что удалось перевыполнить плановый показатель госкорпорации «Росатом» на 90 тонн. Указывается, что к 2030 году «Росатом» планирует довести объем ежегодной добычи урана до четырех тысяч тонн.

Ранее «Росатом» открыл свое представительство в столице Египта. Официальное представление прошло в одном из отелей Каира. Сейчас в этой североафриканской стране при содействии «Росатома» возводится первая в Египте атомная электростанция «Эд-Дабаа», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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