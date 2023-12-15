«Росатом» опроверг информацию о превентивном запрете поставок урана в США

В пресс-службе госкорпорации указали, что дочерние компании, в том числе Tenex, «не делали подобных уведомлений» и всегда в полном объёме выполняли свои контрактные обязательства.

«Мы рассматриваем как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними», - указали в «Росатоме».

Ранее источники Bloomberg заявили агентству, что компания Tenex, предупредила своих американских клиентов о возможном превентивном запрете РФ экспорта ядерного топлива в ответ одобренный палатой представителей США запрет на импорт урана из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».