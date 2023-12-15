«Росатом» опроверг информацию о превентивном запрете поставок урана в США
Госкорпорация «Росатом» заявила, что информация о якобы возможности превентивного запрета на поставки обогащенного урана в США не соответствует действительности.
В пресс-службе госкорпорации указали, что дочерние компании, в том числе Tenex, «не делали подобных уведомлений» и всегда в полном объёме выполняли свои контрактные обязательства.
«Мы рассматриваем как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними», - указали в «Росатоме».
Ранее источники Bloomberg заявили агентству, что компания Tenex, предупредила своих американских клиентов о возможном превентивном запрете РФ экспорта ядерного топлива в ответ одобренный палатой представителей США запрет на импорт урана из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru