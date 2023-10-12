Родителям сохранят пособия при досрочном выходе из декрета с 2024 года
Родителям в России с 2024 года оставят право на получение пособий по уходу за ребенком даже при досрочном выходе из декретного отпуска. Соответствующие поправки кабинет министров внесёт в Государственную думу, проинформировал коллег глава правительства Михаил Мишустин.
По действующим нормам, мать или отец, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают каждый месяц специальное пособие до достижения им 1,5 лет. При этом, выплату они имеют право получать, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.
Разработанные поправки дадут возможность сохранить данные выплаты и при полной занятости. Как пояснил Мишустин, пособие не прекратят предоставлять и в том случае, если родитель на время декретного отпуска пойдёт работать в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.
Ранее заместитель главы СПЧ Ирина Киркора в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвала государство пересмотреть потолок декретных выплат женщинам. Сейчас он составляет 40 тысяч рублей.
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