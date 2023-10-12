Родителям сохранят пособия при досрочном выходе из декрета с 2024 года

Родителям в России с 2024 года оставят право на получение пособий по уходу за ребенком даже при досрочном выходе из декретного отпуска. Соответствующие поправки кабинет министров внесёт в Государственную думу, проинформировал коллег глава правительства Михаил Мишустин.

По действующим нормам, мать или отец, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают каждый месяц специальное пособие до достижения им 1,5 лет. При этом, выплату они имеют право получать, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.