РИА Новости: Золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн

В сентябре РФ увеличила запасы золота на 2% (44 тонны), они достигли максимального уровня за всю современную историю страны. В то же время из-за резкого снижения цен на золото вложения в этот металл упали на 3%, до $140,5 млрд, отмечает РЕН ТВ.

Россия заняла пятое место в мире по объему резервов золота, указывает телеканал «360». Рекордсменами по этому показателю остаются США (8,1 тысячи тонн), за ними следует Германия (3,35 тысячи тонн), тройку замыкает Италия (2,45 тысячи тонн).

