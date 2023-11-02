РИА Новости: Золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн
Российские золотые резервы выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн России по итогам сентября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных мировых центробанков.
В сентябре РФ увеличила запасы золота на 2% (44 тонны), они достигли максимального уровня за всю современную историю страны. В то же время из-за резкого снижения цен на золото вложения в этот металл упали на 3%, до $140,5 млрд, отмечает РЕН ТВ.
Россия заняла пятое место в мире по объему резервов золота, указывает телеканал «360». Рекордсменами по этому показателю остаются США (8,1 тысячи тонн), за ними следует Германия (3,35 тысячи тонн), тройку замыкает Италия (2,45 тысячи тонн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru