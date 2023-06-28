Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в июне заключил соглашение о поставках досмотровой техники в Мьянму, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики МОСКВЫ Владислав Овчинский.
«Компания «Диагностика-М» начала сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии в 2019 году. Досмотровая техника предприятия используется в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб в России, а также в 30 странах мира», - добавил он.
Теперь в Мьянму будет поставляться новейшая модель интроскопа конвейерного типа, которая позволяет быстро организовать процесс досмотра багажа пассажиров.
Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заметил, что в 2023 году оборудование компании также было установлено на российско-казахстанской границе. В 2022 году выручка резидента превысила 1,9 миллиарда рублей.
По словам гендиректора компании Владимира Усачева, предприятие надеется на расширение сотрудничества с Мьянмой и в целом на усиление позиций на рынке Юго-Восточной Азии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru