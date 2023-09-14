Reuters: создание газового хаба в Турции приостановили из-за разногласий

Создание газового хаба в Турции для поставок топлива из России в Европу приостановлено из-за разногласий, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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По данным издания, основной причиной приостановки поставок стали разногласия между Турцией и России. Причиной разногласий могли стать споры о том, кто должен управлять хабом.

Отмечается, что близкий к «Газпрому» источник Reuters подтвердил существование данной проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о предложении российской стороны создать региональный газовый хаб, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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