Ресторатор: Пережили крах рубля, переживем и коронавирус
Шеф-повар в эфире НСН выразил мнение, что сфера столичного общепита справится с вынужденным простоем.
В Москве в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, столовые, а также другие общедоступные предприятия общественного питания. Исключение будет сделано для обслуживания на вынос «без посещения помещений и удалённой доставки готовых блюд». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Также закрываются московские парки - ВДНХ, ЦПКиО имени Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».
Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН выразил мнение, что сфера столичного общепита справится с этим испытанием.
«Понятно, что в ресторанах не так много гостей, как хотелось бы всем. Люди терпят убытки, потому что никто никуда не ходит – ни в салоны красоты, ни в рестораны. Но все надеются, что это временная ситуация, и потом все наладится. Что касается гостинично-ресторанного бизнеса, то многие рестораны просят снизить аренду или дали каникулы на время карантина. Мы уже проходили подобную историю, когда курс доллара в два раза увеличился. И ничего, все пережили. Конечно, кто-то потерпит крах, но в целом я за позитивное настроение и результаты», - сказал он.
Ранее ресторатор Аркадий Новиков в беседе с НСН заявил, что многие небольшие кафе и рестораны не выживут.
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