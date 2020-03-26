Ресторатор: Пережили крах рубля, переживем и коронавирус

«Понятно, что в ресторанах не так много гостей, как хотелось бы всем. Люди терпят убытки, потому что никто никуда не ходит – ни в салоны красоты, ни в рестораны. Но все надеются, что это временная ситуация, и потом все наладится. Что касается гостинично-ресторанного бизнеса, то многие рестораны просят снизить аренду или дали каникулы на время карантина. Мы уже проходили подобную историю, когда курс доллара в два раза увеличился. И ничего, все пережили. Конечно, кто-то потерпит крах, но в целом я за позитивное настроение и результаты», - сказал он.

Ранее ресторатор Аркадий Новиков в беседе с НСН заявил, что многие небольшие кафе и рестораны не выживут.

