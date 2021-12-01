Решетников запустит поддержку растущих технологических компаний
Глава Минэкономразвития Максим Решетников не позднее весны 2022 года должен запустить программу поддержки малых и средних технологических компаний. Поручение об этом на заседании дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как отметил Решетников, для растущих технологических компаний в рамках стратегической инициативы «Взлет от стартапа до IPO» предусмотрен механизм льготного кредитования.
Экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что доходы россиян падают, они нервничают, но не получают от государства дополнительных денег.
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