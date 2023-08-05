Решетников: Рост ВВП по итогам года составит более 2%

Глава Минэкономразвития высказал мнение, что экономика страны «точно вырастет более чем на 2%», однако призвал дождаться конкретных цифр.

«Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет», — указал Решетников.

Министр добавил, что работа над документом будет завершена в августе, министерство представит все данные и «все прокомментирует».

Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что ВВП по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

