Решетников: Рост ВВП по итогам года составит более 2%
Рост ВВП России по итогам текущего года составит более 2%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.
Глава Минэкономразвития высказал мнение, что экономика страны «точно вырастет более чем на 2%», однако призвал дождаться конкретных цифр.
«Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет», — указал Решетников.
Министр добавил, что работа над документом будет завершена в августе, министерство представит все данные и «все прокомментирует».
Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что ВВП по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru