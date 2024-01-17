Решетников: Россия может подвинуть Японию в мировом рейтинге экономик

В настоящее время Россия занимает в списке крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности пятое место, а Япония - четвертое. Возглавляет же рейтинг – КНР, далее следуют США и Индия.

По словам главы Минэкономразвития РФ, разрыв между Россией и Японией небольшой, и он постоянно сокращается, так как японская экономика растет в год не больше чем на 1%.

«В течение 3-4 лет, нам вполне по силам обогнать японскую экономику», — добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

