Решетников: охранники и бухгалтеры снижают производительность труда
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что следует вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда, сообщает РИА Новости.
Выступая на форуме «День производительности труда и наставничества» в ММПЦ он указал, что производительность труда в России снижает чрезмерное количество охранников, а также бухгалтеров, которых слишком много из-за часто меняющихся положений по бухучету.
«Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами», — пояснил министр.
Он добавил, что необходимо решать вопросы, связанные с тем, что с точки зрения экономики «создает какую-то непроизводительную занятость».
Ранее Решетников заявил, что в России есть кому создавать решения мирового уровня в области искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru