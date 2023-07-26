Регистрация на премию для промышленных дизайнеров продлится до 31 июля
26 июля 202310:44
До окончания приема заявок на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» осталось меньше недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Регистрация доступна до 31 июля. Премия направлена на стимуляцию развития современного промышленного дизайна в стране, а также поддержку творческих успехов в этом направлении.
Конкурс пройдет в трех номинациях – «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий».
Лучшим проектам разрешат разместить на своей продукции спецзнаки лауреатов. Церемония награждения пройдет в Москве в конце лета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию
- Бумаги Qiwi падают на Мосбирже на корпоративных новостях
- Мишустин призвал власти всех уровней следить за оказанием туруслуг в регионах
- Решетников анонсировал туристический безвиз РФ - Китай «со дня на день»
- Программу льготных кредитов могут распространить на создание отелей 3-4 звезд
- В Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
- В США сообщили об отправке опытных украинских подразделений под Купянск
- Военкор Коц рассказал о планах ВСУ сменить приоритетное направление контрнаступления
- Аксенов сообщил о переносе Ялтинского экономического форума
- У посла России в Замбии украли 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru