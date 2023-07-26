Регистрация на премию для промышленных дизайнеров продлится до 31 июля

До окончания приема заявок на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» осталось меньше недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Регистрация доступна до 31 июля. Премия направлена на стимуляцию развития современного промышленного дизайна в стране, а также поддержку творческих успехов в этом направлении.

Конкурс пройдет в трех номинациях – «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий».

Лучшим проектам разрешат разместить на своей продукции спецзнаки лауреатов. Церемония награждения пройдет в Москве в конце лета.

