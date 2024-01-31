Пять договоров с застройщиками о передаче городу соцобъектов заключили в декабре

Пять образовательных учреждений на 2 050 мест, построенные за счет внебюджетных источников, будут встроены в городскую систему образования. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что по условиям договоров застройщики обеспечат возведение и передачу в собственность города трех дошкольных учреждений на 800 мест и двух образовательных комплексов на 1 250 мест, которые состоят из школ и детских садов. По словам Бочкарева, сроки ввода соцобъектов будут соответствовать срокам ввода жилых домов.

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Так, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что к Департаменту перешли полномочия по заключению с правообладателями земельных участков, осуществляющими комплексную жилую застройку, договоров о строительстве и передаче в собственность города соцобъектов.

Документы по трем соцобъектам были подписаны c застройщиками, входящими в компанию ПИК. Детский сад на 300 мест возведут в Бутырском районе на территории ЖК «Руставели 14». В свою очередь в районе Москворечье-Сабурово в жилом комплексе «Котляковская» построят два соцобъекта. Кроме того, образовательный комплекс на 500 мест построят в Пресненском районе, он будет состоять из школы и детсада. Встроенный детский сад на 150 мест также появится на территории жилого комплекса «Старопетровский 11».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что большой вклад в развитие социальной инфраструктуры и комплексную застройку вносят инвесторы, которые сразу закладывают в проекты спортивные центры, объекты образования и медицинские учреждения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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