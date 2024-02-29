Путин заявил о запуске нацпроекта «Кадры»

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о запуске нового национального проекта «Кадры».

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По словам российского лидера, нехватка кадров - один из рисков для российской экономики. Президент добавил, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира.

Кроме того, Путин заявил о необходимости вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, доведя их до 2% ВВП.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кадровый голод в службе доставки объясняется драконовскими мерами ФНС и тем, что россияне не хотят трудиться курьерами, предпочитая пойти служить в армию по контракту.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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