Путин заявил о запуске нацпроекта «Кадры»

По словам российского лидера, нехватка кадров - один из рисков для российской экономики. Президент добавил, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира.

Кроме того, Путин заявил о необходимости вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, доведя их до 2% ВВП.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кадровый голод в службе доставки объясняется драконовскими мерами ФНС и тем, что россияне не хотят трудиться курьерами, предпочитая пойти служить в армию по контракту.

