Путин заявил о запуске нацпроекта «Кадры»
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о запуске нового национального проекта «Кадры».
По словам российского лидера, нехватка кадров - один из рисков для российской экономики. Президент добавил, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира.
Кроме того, Путин заявил о необходимости вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, доведя их до 2% ВВП.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кадровый голод в службе доставки объясняется драконовскими мерами ФНС и тем, что россияне не хотят трудиться курьерами, предпочитая пойти служить в армию по контракту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru