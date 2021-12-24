Путин заявил о восстановлении экономики России

Он также отметил, что в нашей стране снижается уровень безработицы. По его словам, это связано с четкими действиями правительства.

23 декабря прошла большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась почти четыре часа. За это время президент ответил на 55 вопросов. Журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о будущем его белорусского коллеги Александра Лукашенко и о практике объявления СМИ иноагентами.