Путин заявил о восстановлении экономики России

Экономика в России восстановилась. Об этом в ходе заседания правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

Песков заявил, что Путин доволен большой пресс-конференцией

Он также отметил, что в нашей стране снижается уровень безработицы. По его словам, это связано с четкими действиями правительства.

23 декабря прошла большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась почти четыре часа. За это время президент ответил на 55 вопросов. Журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о будущем его белорусского коллеги Александра Лукашенко и о практике объявления СМИ иноагентами.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияПравительствоБезработицаЭкономикаВладимир Путин
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