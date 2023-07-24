Путин заявил о товарообороте РФ со странами Африки почти в $18 млрд

Товарооборот Российской Федерации со странами Африки в прошлом году приблизился к отметке 18 миллиардов долларов. Такую цифру президент РФ Владимир Путин назвал в своей статье, опубликованной на официальном сайте Кремля в преддверии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

При этом, по оценке российского лидера, потенциал торгово-экономического партнёрства более значителен. По словам Путина, отечественные компании заинтересованы более активно функционировать в африканских странах в областях высоких технологий и геологоразведки, а также в топливно-энергетическом комплексе.

Между тем, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что страны БРИКС, в случае желания, могут создать новую торговую валюту за год.

