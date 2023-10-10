Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком

Так, в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани Путин указал, что отношения между Россией и Ираком развиваются успешно. Глава государства напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений.

Ранее сообщалось, что Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября. Отмечалось, что иракский премьер-министр встретится с Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

