Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком
Объем взаимной торговли РФ и Ирака в 2023 году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.
Так, в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани Путин указал, что отношения между Россией и Ираком развиваются успешно. Глава государства напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений.
Ранее сообщалось, что Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября. Отмечалось, что иракский премьер-министр встретится с Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru