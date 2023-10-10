Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком

Объем взаимной торговли РФ и Ирака в 2023 году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

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Так, в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани Путин указал, что отношения между Россией и Ираком развиваются успешно. Глава государства напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений.

Ранее сообщалось, что Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября. Отмечалось, что иракский премьер-министр встретится с Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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