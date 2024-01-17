Путин заявил о росте зарплат в РФ за 10 месяцев 2023 года
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 месяцев 2023 года зарплаты в России выросли на 7,7% в реальном выражении, сообщает ТАСС.
В ходе совещания с правительством он отметил, что это неплохой результате.
«Это неплохо, но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», - добавил глава государства.
Ранее сотрудники скорой помощи в уральской Кушве записали видеообращение к Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором заявили о тяжёлых условиях труда и низких зарплатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru