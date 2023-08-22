Путин заявил о росте реальных доходов россиян на 4,7 процента

На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам он подчеркнул, что рост доходов зафиксирован именно «в реальном выражении, то есть с учётом инфляции».

«Конечно, это усреднённые данные, тем не менее, это показатель», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что по итогам 2023 года превышение доходов над расходами составит 2% ВВП, как и было запланировано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

