Путин заявил о росте реальных доходов россиян на 4,7 процента
22 августа 202317:51
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%, сообщает пресс-служба Кремля.
На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам он подчеркнул, что рост доходов зафиксирован именно «в реальном выражении, то есть с учётом инфляции».
«Конечно, это усреднённые данные, тем не менее, это показатель», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что по итогам 2023 года превышение доходов над расходами составит 2% ВВП, как и было запланировано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru