Путин заявил о росте реальных доходов россиян на 4,7 процента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%, сообщает пресс-служба Кремля.

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На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам он подчеркнул, что рост доходов зафиксирован именно «в реальном выражении, то есть с учётом инфляции».

«Конечно, это усреднённые данные, тем не менее, это показатель», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что по итогам 2023 года превышение доходов над расходами составит 2% ВВП, как и было запланировано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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