Путин заявил о необходимости создавать больше отечественных товаров

По его словам, нужно «формировать экономику предложения», используя для этого «лучшие решения, предложения» российских граждан, и задавая «высокие стандарты соцподдержки, благоустройства городов».

«Нужно формировать экономику предложения... которая живет не за счёт потребления чужого, импортного, а сама создаёт, производит современные товары, услуги, технологии», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что необходимо расширять финансовые преференции для проектов, направленных на технологический суверенитет, ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».