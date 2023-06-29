Путин заявил о необходимости создавать больше отечественных товаров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует сделать всё необходимое, чтобы в России основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, сообщает РИА Новости.
По его словам, нужно «формировать экономику предложения», используя для этого «лучшие решения, предложения» российских граждан, и задавая «высокие стандарты соцподдержки, благоустройства городов».
«Нужно формировать экономику предложения... которая живет не за счёт потребления чужого, импортного, а сама создаёт, производит современные товары, услуги, технологии», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что необходимо расширять финансовые преференции для проектов, направленных на технологический суверенитет, ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru