Путин заявил о необходимости развивать агроотрасль
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России очень большой потенциал для развития агроотрасли, сообщает РИА Новости.
На мероприятии по вопросам российской селекции и генетики он отметил, что для его реализации необходимо добиться прогресса и независимости в сфере семенного и племенного фонда.
«Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши земельные и другие ресурсы, очень большой. И для его реализации нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд», - подчеркнул глава государства.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз РФ рассчитывает через два-три года перевести агропромышленный комплекс (АПК) на семена отечественней селекции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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