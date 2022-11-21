Путин заявил о необходимости развивать агроотрасль

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России очень большой потенциал для развития агроотрасли, сообщает РИА Новости.

Агропромышленник заявил о попытках спровоцировать голод в России

На мероприятии по вопросам российской селекции и генетики он отметил, что для его реализации необходимо добиться прогресса и независимости в сфере семенного и племенного фонда.

«Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши земельные и другие ресурсы, очень большой. И для его реализации нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд», - подчеркнул глава государства.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз РФ рассчитывает через два-три года перевести агропромышленный комплекс (АПК) на семена отечественней селекции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияСельское ХозяйствоВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры