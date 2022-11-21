Путин заявил о необходимости развивать агроотрасль

На мероприятии по вопросам российской селекции и генетики он отметил, что для его реализации необходимо добиться прогресса и независимости в сфере семенного и племенного фонда.

«Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши земельные и другие ресурсы, очень большой. И для его реализации нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд», - подчеркнул глава государства.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз РФ рассчитывает через два-три года перевести агропромышленный комплекс (АПК) на семена отечественней селекции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

