Путин заявил, что новым регионам необходима поддержка федерального центра

На совещании с членами правительства он напомнил, что проблемы на новых территориях сложные и копились они «десятилетиями», усугубившись «в связи событиями последних восьми лет».

«Прошу никого не устраняться от решения этих задач. Даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поручил Следственному комитету установить места захоронения бойцов Красной армии и жертв преступлений нацистской Германии в новых российских регионах, сообщает RT.

