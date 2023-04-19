Путин заявил, что новым регионам необходима поддержка федерального центра
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти новых регионов не смогут решать стоящие перед ними задачи без поддержки федерального центра, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами правительства он напомнил, что проблемы на новых территориях сложные и копились они «десятилетиями», усугубившись «в связи событиями последних восьми лет».
«Прошу никого не устраняться от решения этих задач. Даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин поручил Следственному комитету установить места захоронения бойцов Красной армии и жертв преступлений нацистской Германии в новых российских регионах, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru