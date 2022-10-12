Путин заявил, что мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис

По его словам, отдельные участники рынка ведут «подрывные действия» и руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями. Путин отметил, что они прибегают к дискриминации на рынке, а если не получается, просто «уничтожают инфраструктуру конкурентов». Так, президент уточнил, что имеет в виду диверсию на магистральных газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

Ранее Владимир Путин заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» устроили англосаксы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

