Путин заявил, что дефицит бюджета должен быть ниже 2%

Дефицит бюджета в России должен быть ниже 2%, чтобы власти могли сохранить элементы социальной поддержки. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО «РЖД».

Путин назвал уровень дефицита федерального бюджета

Как напомнил глава государства, ранее правительство РФ доложило, что дефицит бюджета в стране «скорее всего будет даже ниже, чем 2%».

«Если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», — цитирует президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в январе-ноябре текущего года дефицит федерального бюджета достиг 878 млрд рублей, или около 0,5% от ВВП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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