Путин заявил, что дефицит бюджета должен быть ниже 2%
Дефицит бюджета в России должен быть ниже 2%, чтобы власти могли сохранить элементы социальной поддержки. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО «РЖД».
Как напомнил глава государства, ранее правительство РФ доложило, что дефицит бюджета в стране «скорее всего будет даже ниже, чем 2%».
«Если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», — цитирует президента РИА Новости.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в январе-ноябре текущего года дефицит федерального бюджета достиг 878 млрд рублей, или около 0,5% от ВВП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что дефицит бюджета должен быть ниже 2%
- Друг Градского нашел воспоминания артиста: Пугачева уже в 1986-м пела с трудом
- Писатель Борис Акунин попрощался с российскими читателями
- В Бразилии во время выступления умер 30-летний певец Педро Энрике
- Хирург Хайдаров: Филипп Киркоров готовит кардинальные изменения во внешности
- Кабмин продлил мораторий на проведение проверок бизнеса
- Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
- Минобороны: ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
- Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
- Под Тверью из-за снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru