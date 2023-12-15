Путин заявил, что дефицит бюджета должен быть ниже 2%

Как напомнил глава государства, ранее правительство РФ доложило, что дефицит бюджета в стране «скорее всего будет даже ниже, чем 2%».

«Если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», — цитирует президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в январе-ноябре текущего года дефицит федерального бюджета достиг 878 млрд рублей, или около 0,5% от ВВП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

