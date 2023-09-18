Путин: Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения
Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Президент выразил уверенность в том, что правительство и Банк России сработают согласованно, принимая решения на фоне ослабления рубля. Так, Путин в понедельник провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что курс рубля должен стремиться к 80-85 за доллар. По его словам, это экономически обоснованный уровень, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru