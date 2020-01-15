Путин требует обеспечить темпы роста ВВП выше мировых

Темпы роста валового внутреннего продукта России должны быть выше мировых, для достижения такой цели, необходимы структурные изменения национальной экономики. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию.

Глава государства считает необходимым запустить новый инвестиционный цикл. Путин потребовал, чтобы уже с 2020 ежегодный прирост инвестиций составлял не менее 5%. Для этого, по его словам, нужно оперативно принять пакет законов, облегчающих работу бизнеса.

Кроме того, налоговые условия не должны меняться в течение 20 лет, подчеркнул президент. Регионам из федерального бюджета будет компенсировано 2/3 выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета, отмечает «Свободная пресса».

Путин также отметил, что поддержку необходимо обеспечить не только крупным проектам, но малому и среднему бизнесу.

