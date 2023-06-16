Путин: США сами подрывают свое могущество в сфере мировых финансов

У Москвы никогда не было и нет цели дедолларизации своей или мировой экономики, заявил в рамках ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что у Соединенных Штатов великая экономика, что является заслугой всего американского народа.

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«Но сегодняшнее руководство США злоупотребляет их доверием», - подчеркнул президент РФ.

По его словам, Штаты сами подрывают свое могущество в сфере мировых финансов, используя доллар в качестве инструмента вооруженной борьбы.

Глава государства также назвал началом конца для американского доллара, если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в этой валюте.

Ранее Владимир Путин ответил на заявления о зависимости РФ от Китая, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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