Путин: С начала года 400 тысяч семей воспользовались льготной ипотекой

Порядка 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала этого года, а в целом введено 24 миллиона «квадратов» жилья. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что обеспечение достойных жилищных условий является одной из важнейших задач любой семьи. По словам президента, за последнее время власти действуют достаточно эффективно в этом направлении.

Путин также подчеркнул, что объем возведения жилья в России увеличивается. Он добавил, что за 2023 неполный год было введено 24 миллиона «квадратов» жилья, что на 8% больше, чем было в конце прошлого года.

Ранее, 8 августа, Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке на 0,8%. Минимальная ставка по займам на жилье в новостройках составит 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%. При этом ставки по ипотечным программам с господдержкой не изменятся, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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