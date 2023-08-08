Путин: С начала года 400 тысяч семей воспользовались льготной ипотекой
Порядка 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала этого года, а в целом введено 24 миллиона «квадратов» жилья. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что обеспечение достойных жилищных условий является одной из важнейших задач любой семьи. По словам президента, за последнее время власти действуют достаточно эффективно в этом направлении.
Путин также подчеркнул, что объем возведения жилья в России увеличивается. Он добавил, что за 2023 неполный год было введено 24 миллиона «квадратов» жилья, что на 8% больше, чем было в конце прошлого года.
Ранее, 8 августа, Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке на 0,8%. Минимальная ставка по займам на жилье в новостройках составит 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%. При этом ставки по ипотечным программам с господдержкой не изменятся, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru