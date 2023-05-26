Путин: Рынки стали быстро развиваться из-за изменения мировой экономики
Рынки стали быстро развиваться не из-за событий на Украине, а по причине изменения мировой экономики и появления новых мировых лидеров. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что это объективные обстоятельства. По словам президента, Россия в свое время постепенно начала переориентацию.
Ранее Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития промышленности страны на фоне ограничительных мер заявил, что Россия смогла обеспечить устойчивость ситуации во внутренней экономике, несмотря на западные санкции, которые привели к резкому разрыву связей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru