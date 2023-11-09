Путин: Рост экономики РФ будет около 3% по итогам 2023 года

Российский лидер Владимир Путин ожидает рост экономики государства около 3% по итогам 2023 года. Такие данные президент привел в ходе выступления по итогам российско-казахстанских переговоров.

Мишустин заявил о росте ВВП за девять месяцев на 2,8%

По словам Путина, рост экономики в 3% является приличным для России. Глава государства подчеркнул, что российская экономика растет.

Ранее, 9 ноября, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что дефицит рабочей силы является основной проблемой российской экономики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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