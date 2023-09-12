Путин: Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили резервов
12 сентября 202310:33
Объемы заработанных Россией средств вдвое превысили размер замороженных на Западе золотовалютных резервов страны. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«То, что наши золотовалютные резервы заморозили... Да мы уже в два раза больше заработали! Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает», — указал глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.
Между тем российские международные резервы в июле выросли на 1,3%, пишет RT. К 1 августа их объем составил $589,966 млрд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru