Путин: Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили резервов

«То, что наши золотовалютные резервы заморозили... Да мы уже в два раза больше заработали! Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает», — указал глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.

Между тем российские международные резервы в июле выросли на 1,3%, пишет RT. К 1 августа их объем составил $589,966 млрд.

