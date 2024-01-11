Путин: Россия стала первой экономикой Европы
11 января 202409:56
России удалось стать первой в Европе по объему экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточным бизнесом.
По его словам, на фоне санкций Россия обогнала ФРГ и заняла пятое место по объему экономики в мире.
«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать»,— добавил Путин.
Ранее французские СМИ сообщали о том, что российская экономика растет быстрее европейской, несмотря на санкции против Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru