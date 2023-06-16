Путин: Россия слезла с нефтегазовой иглы
Об отказе от нефтегазовой иглы российской экономики, заявил президент РФ владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом фороме, передает ТАСС.
По его словам, эта тенденция постепенно набирает обороты.
«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот» - сказал глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России близка к историческому минимуму, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru