Путин: Россия слезла с нефтегазовой иглы

Инвестиции в основной капитал Москвы за 10 лет выросли в пять раз

Собянин и ректоры вузов договорились вместе готовить кадры для промышленности столицы

Многоуровневая наземная парковка на востоке Москвы выставлена на торги

В Москве одобрили для эксплуатации 10 зон отдыха с купанием

Аэрацию проводят в столице из-за жаркой погоды