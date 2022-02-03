Путин: Россия нуждается в иностранной рабочей силе

Россия пойдет по пути либерализации использования иностранной рабочей силы, пообещал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

Таким образом, глава государства отреагировал на выступление одного из участников встречи, который рассказал о затягивании сроков выдачи разрешений на въезд для иностранных работников во время пандемии коронавируса. Предприниматель обратился к Путину с просьбой упростить эту процедуру.

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Президент рассказал, что в настоящее время со сложностями с привлечением иностранных специалистов сталкиваются предприятия различных отраслей: в первую очередь, строительной и металлургической.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нехватка рабочих рук в стране может быть вызвана маленькими зарплатами и нежеланием россиян работать вахтовым методом.

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