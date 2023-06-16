Путин: Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию
16 июня 202316:20
Президент РФ Владимир Путин заявил, что технологический суверенитет не означает собственный выпуск всех товаров и услуг.
Выступая на ПМЭФ-2023 он отметил, что это невозможно и не нужно, и Россия к этому не стремится - речь о том, чтобы иметь свои решение по критически важным направлениям
«Нужно выстраивать надёжные кооперационые цепочки, технологические партнёрства. Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран, с коллегами из ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других объединений», - заключил глава государства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал обеспечить Россию экономикой с высокими зарплатами
- В НАТО не согласовали план обороны на случай противостояния с Россией
- «Это разбой, средневековье»: Путин о заморозке российских счетов за рубежом
- Путин: Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию
- Путин: Необходимо массово внедрять в РФ проекты с беспилотными автомобилями
- «Где родился, там и пригодился»: Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны
- Путин заявил, что Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК
- Швеция обучит украинских пилотов управлять истребителями JAS 39 Gripen
- Путин: Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять
- В России предсказали разгром ВСУ на запорожском направлении к августу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru