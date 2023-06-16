Путин: Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию

Выступая на ПМЭФ-2023 он отметил, что это невозможно и не нужно, и Россия к этому не стремится - речь о том, чтобы иметь свои решение по критически важным направлениям

«Нужно выстраивать надёжные кооперационые цепочки, технологические партнёрства. Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран, с коллегами из ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других объединений», - заключил глава государства.

