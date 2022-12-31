Путин разрешил российским поставщикам газа принимать оплату долгов иностранных потребителей в валюте

Документ предусматривает изменение пункта 8 президентского указа о порядке оплаты за поставки газа в рублях, подписанного в марте. Он предусматривает, что после того, как покупатель передал обязательство по оплате газа другому лицу, оно исполняет его в установленном порядке, отмечает RT.

В соответствии с новым указом подобные расчёты могут проводиться в валюте, предусмотренной контрактом, при этом для них будет использован специальный счёт российского поставщика.

Также указано, что погашенная задолженность покупателя в иностранной валюте не станет основанием для возобновления российским поставщиком поставок газа при несоблюдении покупателем порядка, установленного указом.

Ранее Путин подписал указ о рублёвых расчетах за газ с недружественными странами. По его словам, для этого западные страны должны будут открыть счета в российских банках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



