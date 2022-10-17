Путин разрешил продажу самарского актива Schneider Electric

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее продажу акций самарского актива компании Schneider Electric компании «Акрон Индустрия», сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что АО «Акрон Индустрия» разрешается приобрести «22,5 млн обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащего Schneider Electric Industries».

Ранее Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1», согласно документу все права и обязанности текущего оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед» передаются новому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:АкцииПродажаВладимир Путин
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