Путин разрешил продажу самарского актива Schneider Electric
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее продажу акций самарского актива компании Schneider Electric компании «Акрон Индустрия», сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что АО «Акрон Индустрия» разрешается приобрести «22,5 млн обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащего Schneider Electric Industries».
Ранее Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1», согласно документу все права и обязанности текущего оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед» передаются новому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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